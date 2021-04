Via libera all'export del riso italiano in Cina

I cinesi potranno apprezzare il risotto ed il riso italiano.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha infatti comunicato che è stato concluso il negoziato per l'esportazione di riso italiano in Cina. L'Ambasciata italiana a Pechino ha reso noto oggi che tutte le riserie italiane che avevano fatto richiesta di esportare in Cina sono state autorizzate dalle Autorità cinesi competenti, applicando il protocollo siglato tra le due parti in data 8 aprile 2020. Con questo ultimo passaggio è finalmente concluso l'iter che ha portato all'apertura del mercato cinese al riso italiano e gli operatori autorizzati potranno avviare le prime spedizioni verso la Cina. Il presidente dell’Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, dichiara: "Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, che permetterà al nostro riso italiano di giungere su un mercato in cui l'agroalimentare made in Italy sta registrando notevole interesse”.