Meno 25% di contagi nell'ultima settimana in Italia

Un calo drastico. Nell'ultima settimana, sul territorio nazionale, i contagi sono diminuiti del 25%: la frenata, dovuta al fatto che molte regioni fossero ancora in zona rossa e che la curva epidemiologica ha iniziato la sua fase discendente, è evidente. I nuovi casi in sette giorni sono stati 101.627 contro i 136.473 di quella passata, con una diminuzione di 34.846 positivi. Situazione ancora migliore in Piemonte dove i contagi sono calati addirittura di un terzo (-32,9%). A livello nazionale, si tratta del quarto dato in discesa consecutivo ma mai si erano raggiunte percentuali di questo tipo. L’altra settimana ad esempio ci si era fermati a un -5,9%.

Sono solo due le regioni che hanno visto i positivi incrementarsi: sono la Basilicata (+10,8%) e la Sicilia (+11,7%). Tanti invece i territorio che hanno visto un calo sostanziale: il Friuli Venezia Giulia passa da 3.419 a 1.892 casi (-1.527, 44,6%), la Provincia Trento da 1.017 a 640 (-377, -37%), il Veneto da 10.123 a 6.421 (-3.702, -36,5%), la Lombardia da 24.566 a 15.870 (-8.696, -35,3%), il Piemonte da 13.741 a 9.218 (-4.523, -32,9%), le Marche da 3.412 a 2.296 (-1.116, -32,7%), l’Abruzzo da 2.050 a 1.410 (-640, -31,2%), l’Emilia-Romagna da 11.816 a 8.118 (-3.698, -31,2%).

Scende, dopo quattro settimane di crescita, anche il numero dei ricoveri. Negli ultimi sette giorni sono diminuiti di quasi 1.300 unità (da 32.135 a 30.836), ossia del 4%. Questo dato, come ormai acclarato, segue di alcune settimane quello dei contagi: si aspetta quindi anche nei prossimi periodi una diminuzione delle ospedalizzazioni. Ancora in crescita, purtroppo, i decessi: nell'ultima settimana sono stati 3.224 contro i 3.097 di quella precedente. Il numero è ancora in aumento, anche perché ci vuole molto tempo prima di vedere sui decessi gli effetti del calo della curva dei contagi