Bando per 11 tenenti nell'Arma forestale dei carabinieri

C'è tempo fino al 10 maggio 2021 per presentare la domanda per il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici tenenti in servizio permanente nel ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, la sezione che si occupa specificamente di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Il concorso è destinato ai cittadini italiani che non abbiano superato il giorno di compimento del 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri; o il 34° anno di età, se Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento. Dei primi nove posti, uno è riservato al coniuge e ai figli superstiti, o ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il posto riservato, eventualmente non ricoperto per insufficienza di riservatari idonei, sarà destinato agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria. Gli altri due sono riservati ai militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e gli appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente".