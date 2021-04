L'Rt nazionale scende ancora: 0,92

Altro miglioramento nell'ultima settimana in tutto il Paese. La Cabina di regia, formata dall'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute, confermano che l'indice di contagio nazionale è sceso ulteriormente: dallo 0,98 della scorsa settimana allo 0,92 attuale. Questo dato conferma ulteriormente le anticipazioni che vedono un passaggio di quasi tutte le regioni rosse (escluse tre) in arancione già dalla prossima settimana. Tra quelle che possono cambiare fascia c'è anche il Piemonte: ieri, giovedì 8 aprile, il presidente Cirio si è detto fiducioso (leggi qui). In regione l'Rt medio è 0,88 mentre sono calati anche i contagi settimanali ogni 100.000 abitanti, scesi sotto la soglia di 250, parametro che fa scattare la zona rossa. Rimane però ancora alta la pressione sugli ospedali