Quarantena e tampone anche per chi rientra da Paesi Ue"

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in mattinata un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue.

Il provvedimento è stato deciso dopo aver registrato un’impennata di prenotazioni di voli per l’estero nel timore che potesse accadere quanto già successo la scorsa estate con migliaia di persone in viaggio e un aumento dei contagi al rientro. Si è così deciso di porre un freno ai contatti al momento del ritorno in Italia. La decisione del Governo arriva anche dopo giorni di polemiche legate alla possibilità, per i cittadini italiani, di viaggiare all’estero per turismo, una possibilità che non c’è per chi invece voglia spostarsi per turismo all’interno del Paese, superando i confini regionali. Ieri la Federalberghi aveva definito inconcepibile questa decisione (leggi qui): “Non comprendiamo come sia possibile autorizzare i viaggi oltre confine e invece impedire quelli in Italia", aveva commentato il presidente Bernabò Bocca.