Speranza: "Via libera alle vaccinazioni nelle farmacie"

I vaccini verranno effettuati anche nelle farmacie: lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook: "Ho appena firmato il protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare", conclude Speranza.

Ora ci sarà da capire se sarà obbligatoria la presenza di un dottore durante l'inoculazione, come aveva chiesto ripetutamente l'Ordine dei medici la scorsa settimana (leggi qui).