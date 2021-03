A Londra zero morti per Covid in 24 ore: non succedeva da sei mesi

Per la prima volta negli ultimi sei mesi, ieri, domenica 28 marzo, Londra non ha registrato alcun morto legato al Covid. Si tratta di un vero e proprio traguardo per il governo britannico che ha già vaccinato 33 milioni di cittadini (circa il 60%) e si sta avviando verso il ritorno alla normalità, che, secondo il piano del premier Boris Johnson, verrà raggiunta il 21 giugno.

Intanto questo primo dato è sicuramente confortante: ad aprile scorso si contavano più di 230 morti al giorno nella capitale britannica, che sinora ha rappresentato il 12% delle vittime totali causate dal virus in tutto il Regno Unito. Nel Paese, oltre ad essere già avanti con il piano vaccinale, ha inciso molto anche il lockdown di oltre due mesi e mezzo che ha abbassato notevolmente i contagi. Gli ospedali a gennaio, infatti, erano totalmente al collasso. Ora, invece, almeno in Europa, gli inglesi sono quelli che vedono maggiormente la luce in fondo al tunnel.