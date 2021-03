Accordo per raggiungere il 100% di energia da fonti rinnovabili

Nova Coop e Nova Aeg raggiungono un accordo per coprire il 100% del fabbisogno energetico della cooperativa dei consumatori, fin dal 2020, utilizzando solo fonti rinnovabili e sostenibili certificate.

Questo viene annunciato in occasione del 26 marzo per “M’illumino di meno”, giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar e Radio2. Questa novità ha permesso di ridurre l’emissione in atmosfera già il primo anno di circa 40 mila tonnellate di CO2. Poi, in dieci anni i consumi energetici della cooperativa si sono ridotti di oltre il 25% e l’autoproduzione da fotovoltaico nel 2020 ha raggiunto 4,7 milioni di kilowatt/ora. "Da 16 anni – dichiara Marco Gasparini, direttore commerciale Nova Coop - Coop aderisce a “M’illumino di meno” e supporta le campagne di sensibilizzazione che prendono il via in questa giornata verso buone pratiche di risparmio energetico e l’adozione di stili di vita sostenibili con scelte e azioni concrete, che partono proprio dall’introduzione continua d’innovazioni sui nostri prodotti e sulla rete di vendita per contribuire a costruire intorno a noi una realtà più sostenibile". “La scelta di Nova Coop - spiega Patrizio Dettoni, presidente Nova Aeg - di utilizzare nei propri negozi solo energia certificata da fonti rinnovabili conferma l’attenzione e sensibilità della Cooperativa verso le tematiche della sostenibilità e della transizione energetica”. Nella nostra zona, ecco l’elenco degli impianti fotovoltaici di Nova Coop e la loro potenza nominale espressa in chilowatt picco (kWp):Vercelli magazzino (604,80), Vercelli sede (933,12).