Test periodici per far ripartire la scuola

Test periodici per alunni e docenti per innalzare sempre di più le misure di controllo e rendere le aule più sicure. Il rientro a scuola in tutta Italia dopo Pasqua, almeno fino alla prima media, è la priorità del Governo e l’esecutivo sta cercando di trovare le soluzioni che possano garantire la sicurezza delle lezioni in presenza. A sottoporre la richiesta - che sarà valutata in maniera definitiva solo nei prossimi giorni - è stato il ministro per l'Istruzione Patrizio Bianchi, ma sia il premier Mario Draghi che il commissario straordinario Francesco Figliuolo stanno valutando la proposta.