Toti: "Vaccinare gli anziani in tre settimane e poi riaprire tutto"

"Nelle prossime tre settimane dovremo pensare a vaccinare gli over 75 per poi riaprire tutto: scuole, bar, ristoranti, palestre, musei. La gente non ce la fa più". È quello che chiede una riapertura totale il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo le feste pasquali. Una ripartenza totale, senza ulteriori prolungamenti come invece sta pensando il Governo (leggi qui): "Penso francamente che le persone non ce la facciano più. Non ce la fanno più le attività economiche, non ce la fanno più i ragazzi a stare a casa, non ce la fanno più i teatri e i musei. Stiamo desertificando un Paese per salvare noi stessi e non credo sia la soluzione". Per fare questo, secondo il governatore, serve un'accelerazione sul piano vaccinale: "Concentriamoci sulle vaccinazioni degli over 75: uno sforzo che possiamo fare nelle prossime due-tre settimane per dare fiato al Paese, altrimenti per asfissiare il virus asfissieremo noi stessi", conclude.