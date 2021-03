"Allentamenti dopo Pasqua, tra maggio e giugno ritorno alla normalità"

Un primo allentamento delle misure dopo Pasqua per poi ritornare alla quasi totale normalità da maggio-giugno. È questo il pensiero del ministro dell'Economia Daniele Franco riguardo le restrizioni per il contenimento della pandemia. Si intravedono quindi, secondo il ministro, segnali positivi già dalle prossime settimane: "Dopo l'alto aumento di contagi che ci ha costretto ad un irrigidimento delle restrizioni, credo che possa esserci un primo allentamento già dai giorni successivi a Pasqua. Auspico un graduale miglioramento che ci porterà ad una quasi totale normalità da maggio o giugno, anche grazie alle condizioni climatiche".

Franco ha parlato poi anche in ambito economico: "Alcuni giorni fa abbiamo varato misure per 1,5 punti percentuali di Pil e nelle prossime settimane procederemo in questa direzione: mi aspetto di terminare con le misure di sostegno all'economia verso la fine dell'anno". Si tratterà di un'uscita graduale: "Dopo il calo del Pil nel primo trimestre - ha aggiunto il ministro - ci aspettiamo una ripresa nel secondo trimestre e un'accelerazione nel terzo e nel quarto. Dopo il Decreto Sostegni saranno introdotte ulteriori misure nelle prossime settimane in vista di un graduale riassorbimento degli aiuti nella seconda parte dell'anno e di un "ritorno alla normalità".