Nonostante il lockdown l'Rt nazionale rimane a 1,16

Nessuna variazione. Questo emerge dal monitoraggio settimanale del Ministero sull'evoluzione dell'epidemia. Nonostante le super restrizioni che hanno portato tre italiani su quattro in lockdown l'indice di contagio a livello nazionale è rimasto invariato rispetto alla scorsa settimana, ossia a 1,16. Tutte le regioni, per la prossima settimana, rimarranno nella stessa fascia: otto in quella rossa (tra cui il Piemonte) più la provincia di Bolzano, mentre le restanti saranno in arancione. Peggiorano anche i dati della Sardegna, unico territorio finora in zona bianca. L'isola è in bilico e potrebbe uscire dai parametri che consentono una vita senza restrizioni e finirebbe direttamente in fascia arancione poiché dall'ultimo decreto in vigore fino al 6 aprile è stata "eliminata" la zona gialla.

Fondamentale sarà quindi il monitoraggio del prossimo venerdì 26 marzo: se i parametri dovessero scendere alcune regioni potrebbero vedersi allenare le limitazioni. Ci sperano Lombardia e Veneto, mentre si tratta di un'ipotesi pressoché irrealizzabile per il Piemonte: la curva epidemiologica non ha ancora raggiunto il suo picco e i contagi continuano a rimanere alti. Per questo la Regione è destinata a rimanere nella fascia considerata a massimo rischio fino a dopo le feste di Pasqua