"Le dosi residue verranno somministrate ai soggetti disponibili"

Le dosi di vaccino residue a fine giornata saranno eccezionalmente somministrate a soggetti disponibili in quel momento. Questa la comunicazione inviata alle Regioni da parte del commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Questa decisione è stata presa per evitare gli sprechi avvenuti in passato dove alcune dosi rimanenti a fine giornata, e non conservabili, venivano di fatto disperse.

"In sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da Sars-CoV-2 - si legge - le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzare l'impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l'ordine di priorità individuato dal Piano nazionale".