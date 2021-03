L'Aifa sospende il vaccino AstraZeneca in tutta Italia

L’Aifa, l’Agenzia italiana per il farmaco, ha sospeso, su tutto il territorio nazionale, il vaccino AstraZeneca. La decisione è arrivata "in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema", in linea con gli altri Paesi europei. È notizia di oggi, lunedì 15 marzo, infatti, che anche Germania e Francia hanno optato per la sospensione, dopo Danimarca, Olanda, Islanda, Bulgaria e Irlanda.

"Aifa - si legge nel comunicato - renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose".