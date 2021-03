Lilt: via alla Settimana per la prevenzione oncologica

La XX edizione della Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica, organizzata dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) avrà come testimonial lo chef Davide Oldani e il dirigente sportivo ed ex calciatore Demetrio Albertini.

La campagna di sensibilizzazione è volta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza di adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro. Come accennato, i volti della campagna 2021 saranno Davide Oldani, chef e inventore della cucina Pop, una cucina basata sulla semplicità e su materie prime di qualità, esempio di uno stile alimentare gustoso ma soprattutto salubre, e Demetrio Albertini, una vita consacrata allo sport, per lavoro e per passione, dirigente sportivo e, prima, campione indimenticabile ovunque nel mondo sul campo da calcio. "Due eccellenze che si fanno portavoce di queste semplici ma preziosissime regole: alimentarsi correttamente, praticare attività sportiva, dire no al fumo, limitare l’alcol, esporsi al sole con moderazione e sottoporsi a controlli clinico-sanitari periodici", commentano dalla Lilt. Il simbolo della Settimana nazionale per la Prevenzione oncologica è l’olio extra vergine di oliva italiano, re della dieta mediterranea e amico della salute.

Con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica Lilt invita la cittadinanza a non trascurare o rimandare i controlli. Negli ambulatori Lilt, circa 400 in tutta Italia, è possibile prenotare visite di prevenzione in senologia, ginecologia, endocrinologia, pneumologia, gastroenterologia e dei tumori della pelle. Rimane inoltre sempre attivo il numero verde 800 998877 (lun-ven dalle 10:00 alle 15:00): voci di esperti potranno supportare e indirizzare chi chiama in cerca di aiuto per smettere di fumare, assistere un famigliare malato, conoscere i propri diritti come paziente, ricevere informazioni su come adottare uno stile di vita più salutare o individuare l’ambulatorio Lilt più vicino.