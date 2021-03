"Entro fine estate vaccinati tutti gli italiani"

"L'obiettivo è che entro fine estate tutti gli italiani siano vaccinati". Il ministro della Salute Roberto Speranza prova a rassicurare il Paese. Presto dovrà partire il piano che porterà a vaccinare almeno 600.000 persone al giorno, iniziando la campagna vaccinale di massa. In questo senso novità importanti arrivano dal vaccino AstraZeneca: "Ci sono nuove evidenze scientifiche che dimostrano che può essere utilizzato su tutte le fasce generazionali e non solo agli under 65 come avviene ora. Nelle prossime ore ci sarà una circolare del ministero in questa direzione".

Al momento in Italia, mediamente, si effettuano 180 mila vaccinazioni al giorno, ma il numero dovrebbe progressivamente aumentare anche con l'arrivo delle dosi Johnson&Johnson, che saranno monodose. Nessun pregiudizio, invece, sulla possibilità di adottare anche il vaccino russo Sputnik: "Quello che conta è che il vaccino funzioni e sia sicuro. Non mi interessa la nazionalità degli scienziati che ci hanno lavorato per cui sono aperto allo Sputnik come ad altri vaccini in giro per il mondo. Se c’è l’ok di Ema ed Aifa siamo pronti a collaborare con la Russia, anche in tempi brevi".