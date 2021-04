E-Emancipazione

Oggi racconteremo una storia simile a quella di “Thelma & Louise”, le due protagoniste del film di Ridley Scott del 1991, soltanto in moderna salsa mandarina.

La protagonista del nostro racconto è Su Min, una signora cinese di 56 anni (per la quale già si sprecano gli appellativi web-degradabili di star della Rete, regina di Instagram e altre amenità del genere) che, come tante donne cinesi (ma non solo, non dimentichiamo mai che “tutto il mondo è paese”) ha vissuto una serie di vicissitudini che, a un certo punto, l'hanno indotta a compiere una scelta drastica nella sua vita. Racconta Su che per trent'anni ha dovuto convivere con un marito che l’ha sempre fatta sentire inferiore e che la di lei figlia, dopo essersi sposata, le ha “mollato” (sue testuali parole) i suoi due gemellini (pare che quella di “mollare” i figli alle nonne perché li allevino sia una precipua tradizione cinese). Su, come da racconto che fa di se stessa, ha studiato fino alle scuole superiori, si è sposata a 23 anni, ha avuto una figlia (di cui già sappiamo), ha lavorato in fabbrica; poi, come tutte le lavoratrici cinesi, è andata in pensione a 55 anni.

Una vita come tante, “piatta” come Su la definisce, dedicata interamente al lavoro e al servizio della famiglia, senza un minimo spazio per sé. Ed è così che, una volta in pensione e con un marito e due nipoti da accudire quotidianamente, Su ha iniziato a riflettere seriamente sulla propria condizione. Pensa e ripensa, alla fine ha trovato il coraggio di rivelare a se stessa che, a conti fatti, non era per niente felice ...anzi, era drammaticamente infelice. Preso atto della sua attuale situazione, non restava che decidere il da farsi ...e le soluzioni possibili non potevano che essere due: o continuare a fare la propria vita di sempre, oppure cambiarla drasticamente. La soluzione le è venuta (è sempre lei a raccontarcelo) dai numerosi libri letti nel suo lungo periodo di riflessione dopo la pensione, soprattutto storie di grandi viaggi. E, è proprio il caso di dirlo, galeotto fu il libro e chi lo scrisse perché Su, con una non certo trascurabile dose di coraggio, una mattina come tante, dopo aver preparato la colazione al marito, è uscita di casa, ha comperato una tenda da campeggio, l’ha caricata in macchina ...ed è partita imboccando la prima strada che ha trovato.

Così: senza una destinazione ben precisa e, soprattutto, senza una data per il ritorno. Il marito, inutile dirlo, è rimasto inebetito, mentre la figlia e il genero si sono trovati, da un giorno all'altro, a dover gestire i loro due gemelli. Naturalmente tutta la famiglia ha cercato di fermare Su. Tutto inutile! La donna aveva oramai preso la sua decisione e nulla l'ha indotta a fare dietro front. Su, che mai aveva viaggiato in vita sua, ha cominciato a girare la Cina, percorrendo (al momento in cui scrivo questo articolo) circa 15.000 chilometri da Est a Ovest, da Nord a Sud, evitando accuratamente le autostrade per risparmiare sul pedaggio. È partita di casa con 20 mila yuan (al cambio 2.500 euro), i risparmi personali di una vita, e il suo sostentamento è garantito dalla sua pensione mensile di 2 mila yuan. Di notte dorme in tenda, e cucina su un fornello da campo. Noi sappiamo tutte queste cose perché Su ha deciso di condividere la sua scelta di vita pubblicando su Douyin, un social media cinese molto simile al più noto TikTok, le varie tappe della sua nuova vita, nonché le ragioni più intime della sua radicale scelta.

In breve tempo la sua particolare vicenda ha spopolato e Su, come spesso accade di sti tempi, è diventata un idolo della Rete (con un numeroso ed entusiasta seguito soprattutto delle “casalinghe disperate” della Repubblica popolare). La sua personale vicenda ha fatto sia successo che scalpore, per cui è stata intervistata da diversi giornali e televisioni, che la presentano come esempio vivente di emancipazione femminile. A proposito, dimenticavo di dirvi la cosa più importante (secondo lo spirito dei nostri tempi) dell'intera faccenda: Su ha 1,5 milioni di follower ...ora sì che ha un senso l'intera sua vicenda.