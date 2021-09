Regione Piemonte: mutui e prestiti per il 45,9% dei cittadini

È progressivo ma costante anche in Piemonte il recupero delle richieste di mutui e prestiti da parte dei cittadini.

Dopo un periodo di forte stallo dovuto alla prima fase della pandemia da covid-19, la ripresa economica ha fatto aumentare il numero di consumatori che hanno scelto di ricorrere al credito bancario per finanziare l’investimento sulla casa o per sostenere i propri progetti di spesa e le esigenze familiari. Secondo l’ultimo aggiornamento della Mappa del credito, redatto da Mister Credit, emerge che nel primo semestre dell’anno il 45,9% dei cittadini piemontesi maggiorenni risulta avere almeno un contratto di credito rateale attivo. Il dato si trova al di sopra della media nazionale, pari al 42,7% ; all’interno della nostra regione, è Torino ad avere il maggior numero di consumatori con mutui e prestiti con una percentuale del 51,5%.

In Piemonte, l’importo medio delle rate rimborsate mensilmente è di 331 euro, con un minimo di 305 euro a Vercelli e un massimo di 369 euro a Cuneo. Cuneo è al primo posto anche per quanto concerne l’indicatore dell’esposizione residua più elevata con una media di 38.185 euro. Relativamente alle tipologie di finanziamenti presenti nel portafoglio delle famiglie piemontesi, il 46,1% dei contratti attivi è rappresentato da prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi (auto, moto, articoli di arredamento, elettrodomestici, prodotti di elettronica di consumo, ecc); il 32,1%, invece, è rappresentata dai prestiti personali. La percentuale restante, poco più del 21%, è dovuta ai mutui: in questo caso, ad avere la percentuale più alta sul totale è la città di Asti, seguita da Torino e Cuneo. La maggior presenza di prestiti finalizzati, invece, la troviamo a Biella nella quale questa tipologia di finanziamenti risulta essere il 48,8% dei crediti rateali.

"La crescente propensione a fare ricorso ad un mutuo o a un prestito si accompagna a una elevata sostenibilità degli oneri finanziari, con un tasso di default attestato ai minimi degli ultimi anni - commenta Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di Crif - A questo contribuiscono il costante calo della rata media mensile, dovuto sia a un costo del denaro stabilmente prossimo ai minimi storici, sia alla tendenza delle famiglie ad adottare un atteggiamento prudente, acuitosi durante la pandemia".