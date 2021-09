A sorpresa, Raffaele Vrenna nuovo direttore generale della Pro

Raffaele Vrenna, 33 anni, da un mese ex Direttore Generale del Crotone, ricomincia dalla Pro Vercelli ove ricoprirà lo stesso incarico. Questa mattina, a sorpresa, l’annuncio prima alla squadra sul campo, al termine della seduta di rifinitura, poi in conferenza stampa. Alla presenza di tutto lo stato maggiore del club (Smerieri, i Pinciroli, Angiolini e Casella), tutti hanno voluto sottolineare un’equazione che, poi, lo stesso Vrenna ha direttamente esplicitato: “Ho accettato questa proposta con grande entusiasmo, anche perché qui vengo a lavorare con un amico fraterno come Alex Casella. Ma il mio ruolo nella Pro Vercelli non significa che ho comprato la Pro Vercelli: non ne avrei i soldi! Né vuol dire che la Pro Vercelli è del Crotone o viceversa! Personalmente ero e resto un tifoso del Crotone. Sono molto grato a mio padre (Gianni, ndr) e a mio zio (Raffaele, ndr) per l’opportunità che mi hanno dato, per quel che mi hanno insegnato in questi anni e per quel che ho imparato da loro lavorando con loro. Resterò sempre un tifoso del Crotone, ma adesso sono qui per dare tutto me stesso alla Pro Vercelli”.