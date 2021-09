Verona incorona Andrea Bazzano per meriti carnevaleschi

Andrea Bazzano, presidente del carnevale storico crescentinese, ha ricevuto “La commenda all’ordine di Gian Galeazzo Visconti”, il riconoscimento per “eccelsi meriti carnevaleschi e per aver reso grande il carneval de Castelnuovo”.

"È stata un'emozione grandissima che mi porterò per sempre nel cuore – racconta Bazzano - Per questo ringrazio il presidente del Carneval de Castelnovo, Alessandro Deamoli, e tutti i castelnovesi per avermela concessa. È la prima volta che la Commenda del Duca Gian Galeazzo Visconti va fuori dalla provincia di Verona e fuori dalla regione Veneto".

Ricordando il motto che Francesco Petrarca pensò per il primo duca di Milano “A bon droit”, possiamo associarlo a Bazzano, presidente che ama far divertire la gente.

"Diciamo che il Carnevale è un affare di famiglia. Il padrino di mia mamma è stato per anni il presidente del Carnevalone di Brusasco e uno degli zii di mio papà e suo padrino sono stati per diverso tempo membri dell'organizzazione del Carnevale storico crescentinese negli anni Cinquanta. Mio padre poi è stato uno dei costruttori dei più bei carri allegorici del Rione Bara 'd fer nei carnevali degli anni Ottanta. Io ho sfilato sui carri di un po’ tutti i rioni da quando avevo 10 anni. Sono stato armigero dei Conti Tizzoni nel 1989 e nel 1990. Poi segretario del Comitato festeggiamenti Crescentino, che all'epoca aveva il compito di organizzare il Carnevale storico crescentinese, dal 1992 al 2000. Nel 2012, infine, sono stato tra i soci fondatori dei Birichin, il sodalizio che ha preso in mano le redini della più antica manifestazione cittadina, e fino a oggi ne sono stato il presidente".

Qual è il Carnevale dei sogni di Bazzano?

"Non si può vivere senza il carnevale. Quindi per me non esiste un carnevale dei sogni, ma ogni carnevale è una pagina bianca da colorare. Credo di essere nato col carnevale nel sangue, mi piace pensare che nelle mie vene scorrano coriandoli. Mi ricordo che già a cinque anni il giorno del carnevale mi saliva la febbre al solo pensiero di indossare un costume e che i miei genitori il pomeriggio mi avrebbero portato a vedere la sfilata dei carri allegorici".

Qualche anticipazione sul carnevale 2022?

"Le date sono già state fissate: 19 e 20 febbraio per l'incoronazione della Regina Papetta e per la sfilata dei carri allegorici. Il 6 gennaio la pifferata di apertura della 47esima edizione e la presentazione delle maschere 2022. Tutto questo ovviamente solo nel caso in cui le normative anti Covid-19 ce lo permetteranno. Voglio salutare e ringraziare la mia squadra di Birichin che mi sostiene sempre in ogni iniziativa che propongo e che fa di tutto per realizzarla. Senza di loro il Carnevale Storico Crescentinese non esisterebbe".