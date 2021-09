Provincia: "No all'inceneritore, sì al progetto di sviluppo turistico"

La lettera dei 29 sindaci contro l'inceneritore ha già ottenuto una risposta, ed è positiva. Il presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta condivide le motivazioni contrarie alla proposta della società A2A. E in più ne aggiunge un'altra: “un grande progetto di sviluppo turistico” che interesserebbe un'area tra vercellese e biellese, dunque molto vicina al territorio di Cavaglià in cui sorgerebbe l'impianto. In una lettera ai sindaci interessati Botta precisa che la nuova iniziativa imprenditoriale “sembrerebbe in fase di valutazione da parte di alcuni investitori”, provenienti dalla Francia.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 24 settembre