Festa Popoli: "Integrarsi sulla via delle lingue"

La via delle lingue. Ovvero della comunicazione, del dialogo, dell’inclusione, dell’integrazione e dell’accoglienza. E’ questo il tema della 13ª edizione della Festa Popoli, iniziativa ideata dalla Diocesi e organizzata con il Comune e il supporto del Centro territoriale per il volontariato. Un appuntamento che deve generare amicizia sociale e fratellanza universale, come sottolineato dall’arcivescovo Marco Arnolfo.

