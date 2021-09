Asl Vercelli: le proposte e i corsi per le scuole

Un progetto di primo soccorso per le superiori, attività per permettere alle maestre di riconoscere il disagio nei bambini di materna e primaria, educazione all’uso del web e lo studio del collegamento tra videogiochi e gioco d’azzardo per i ragazzi delle medie: sono alcune delle novità proposte per l’anno scolastico 2021-2022 agli istituti vercellesi nel catalogo Asl.

"Ogni anno, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale, presentiamo un catalogo adatto ai vari gradi d’istruzione – spiega Raffaella Scaccioni, referente del progetto di promozione alla salute dell’Asl Vercelli - Cerchiamo sempre di diversificare e proporre nuove attività, quest’anno anche tenendo conto delle conseguenze dovute alla pandemia".

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 24 settembre