Vercelli: la Croce Rossa organizza corsi per aspiranti volontari

Il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana organizza un nuovo Corso base per aspiranti volontari.

Il corso è aperto a chiunque abbia più di 14 anni, e grazie alle molte aree di intervento in cui il Comitato di Vercelli si impegna, sarà facile per ciascuno trovare uno o più ambiti in cui svolgere le attività secondo le proprie attitudini: servizio in ambulanza ma non solo...Chi desidera potrà dedicarsi, ad esempio, alla Protezione civile e all’assistenza sociale, alla promozione di stili di vita sani e della donazione di sangue, allo sviluppo del volontariato, al fundraising e molto altro ancora.

Al termine del corso e dopo il superamento dell’esame finale sarà possibile per i neo-volontari seguire delle sessioni di approfondimento per poter svolgere le specifiche attività. Il corso partirà lunedì 4 ottobre alle ore 20.45, e sarà svolto online tramite piattaforma Google Meet, all’indirizzo che verrà comunicato agli iscritti, e sarà anticipato da una serata di presentazione online, giovedì 30 settembre alle ore 20.30, in cui verranno forniti ai partecipanti tutti i dettagli necessari. I formatori Cri saranno a disposizione per rispondere ad ogni dubbio. Le iscrizioni devono avvenire attraverso il portale internet di Croce Rossa Italiana all’indirizzo gaia.cri.it. Successivamente sarà necessario iscriversi al corso d’accesso attivo al Comitato di Vercelli entro e non oltre mercoledì 29 settembre, inviando una mail all’indirizzo [email protected] : i volontari sono disponibili anche per informazioni.