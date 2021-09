Vercelli: in arrivo 1.300 dosi di vaccino Moderna

Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna a Vercelli di 1.300 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di Sda, per raggiungere le loro destinazioni finali alla Farmacia Ospedaliera di Vercelli. In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 369.200 dosi di Moderna.