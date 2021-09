Vercelli: giovane denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Durante un controllo nella stazione di Vercelli, ha rifiutato di declinare le proprie generalità proferendo frasi oltraggiose all’indirizzo degli agenti e opponendo resistenza fisica per evitare l’accompagnamento negli uffici di polizia. Un giovane di 19 anni di nazionalità marocchina è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'intervento si inserisce nell'ambito dei controlli eseguiti, dal 13 al 19 settembre 2021, dal Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Il bilancio è di un arrestato, 12 indagati, 4.645 persone controllate, di cui 846 con precedenti di polizia, 240 pattuglie impegnate nelle stazioni e 25 in abiti civili per attività antiborseggio, 77 i servizi di vigilanza a bordo treno per un totale di 186 convogli presenziati. Venti i servizi lungo linea e 27 di ordine pubblico. Il personale Polfer è stato impiegato durante la settimana in servizi di prevenzione e vigilanza nelle ore pomeridiane e serali, nonché a bordo treno, anche nelle stazioni non presidiate.