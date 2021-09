Provincia: con "Illuminazione innovativa" risparmiati 200 mila euro

Il progetto “Illuminazione innovativa”, i cui lavori sono iniziati lo scorso giugno, procede nel rispetto delle tempistiche previste.

Lo fa sapere la Provincia di Vercelli attraverso le parole del vice presidente con delega alla viabilità, Pier Mauro Andorno: "Questo intervento - commenta - che vedrà la sostituzione di 992 corpi illuminanti distribuiti su 40 impianti totali ci permetterà un risparmio energetico del 68% rispetto a quello attuale, cioè circa 200.000 euro all’anno”. L’obiettivo era stato individuato in programmazione per fornire un duplice vantaggio, sia ambientale per la riduzione delle emissioni di CO2, sia economico per la Provincia di Vercelli. “Attualmente - continua Andorno - sono stati sostituiti i corpi illuminanti di 18 impianti su 40 ed i relativi cavidotti di alimentazione. Tutte le operazioni edili di consolidamento saranno eseguite a seguito del termine della riqualificazione di tutti i corpi, mirando ad un’ottimizzazione dell’impiantistica con l’eliminazione di alcuni contatori superflui. La sostituzione di tutti i corpi illuminanti è previsto entro la fine di novembre, mentre le successive opere edili connesse verranno ultimate entro la prossima primavera”. Si prevede un notevole vantaggio per l’ambiente, con il risparmio di ben 231 tonnellate di anidride carbonica emesse nell’atmosfera.