L'assessore regionale Chiorino in visita alle scuole vercellesi

“L’obiettivo è scongiurare il più possibile la didattica a distanza tutelando la salute di tutti”. A parlare è l’assessore regionale all’Istruzione Elena Chiorino in visita, questa mattina, martedì 21 settembre, alle scuole Santa Giovanna Antida e Isola di Vercelli.

Alle 10 è arrivata nel primo istituto e si è confrontata con la direttrice suor Giancarla Galazzi per salutare e raccogliere suggerimenti, criticità e considerazioni e illustrare le iniziative della Regione. Subito dopo ha fatto visita a due classi per augurare un buon anno scolastico: “Meritate un applauso gigante – ha detto Chiorino – perché siete sempre ubbidienti e ligi anche con le mascherine che vorremmo togliere quanto prima”.



In mattinata l’assessore regionale ha inoltre illustrato il piano “Scuola sicura” e ha annunciato che la Giunta sta lavorando anche per cercare di stanziare fondi aggiuntivi per incrementare, eventualmente, il numero di docenti in determinate situazioni.

Chiorino al suo arrivo è stata accolta dall'assessore comunale di Vercelli Emanuele Pozzolo, dal consigliere comunale Stefano Pasquino, da Alberto Cortopassi e dal consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.