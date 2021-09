Il riso vercellese in mostra in Danimarca

Il riso del territorio arriva in Danimarca, a Copenhagen, attraverso una promozione che ha organizzato la “Strada del riso vercellese di qualità”, in collaborazione con il consorzio “I vini del Piemonte”.

Dal 16 settembre fino ad oggi, sabato 18, le aziende associate alla Strada che hanno aderito all’iniziativa hanno l’occasione di incontrare professionisti del settore (buyer, importatori, stampa locale, ristoratori, chef) ai quali proporre il proprio riso, raccontando caratteristiche varietali, tecniche di produzione e peculiarità del territorio risicolo vercellese. Nell’occasione vengono presentati in abbinamento i vini piemontesi.

Due gli appuntamenti principali: la Rice dinner, cena su invito, riservata a professionisti preselezionati e il Drink and bite appuntamento già noto al pubblico danese.

All’iniziativa partecipano tre aziende del Vercellese oltre alla delegazione del consorzio I vini del Piemonte.

“Una preziosa occasione – commentano da Strada - per promuovere le aziende associate anche oltre confine, esportando l’immagine del riso vercellese e di quel territorio ricco di storia, arte e natura che lo rende unico. Siamo certi che il pubblico danese non potrà che restare affascinato”.