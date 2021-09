Appuntamento alla cascina Guglielmina del Bosco della Partecipanza di Trino domenica 19 settembre alle 14,30 con la “Giornata nazionale per la custodia del creato”.

E’ celebrata dall’arcidiocesi di Vercelli. Alle 15 sarà raccontata la storia della Partecipanza, dalle 15,30 alcuni giovani presenteranno la guida per l’ecologia integrale elaborata da Focsiv, per illustrare come tutte le diocesi, parrocchie, comunità cristiane, possano essere un segno concreto di amore per il prossimo e per il creato. La giornata terminerà con una preghiera ecumenica. Per partecipare è necessario essere muniti di green pass.

Intanto questa mattina, sabato 18 settembre, è partito il pellegrinaggio al santuario di Crea con tre tappe di preghiera per chiedere aiuto alla Madonna per un anno scolastico proficuo.

Domenica 26 settembre all’oratorio di piazza San Giovanni Bosco si terrà il “Torneo del sì” dell’Aido. Si tratta di un torneo di pallavolo.