Confindustria Novara Vercelli Valsesia: "Sì al green pass per lavorare"

"Sono assolutamente d'accordo con quanto è stato stabilito. Dobbiamo sopravvivere e questa è l'unica soluzione. Negli ultimi mesi abbiamo registrato una buona ripresa: le nostre aziende stanno lavorando in tutto il mondo e stanno generando reddito reale sul territorio. Anche per questo speriamo di non dover subire un nuovo lockdown, magari per colpa di una percentuale minima di no-vax". Così il presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Gianni Filippa, commenta l'allargamento dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati. "Se da oltre un anno - aggiunge - i medici ci dicono che l’unica strada percorribile per frenare l’epidemia e mitigarne gli effetti negativi è la vaccinazione bisogna farla. Punto e basta".