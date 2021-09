Vercelli: "Cento giri per una vita" in ricordo di Paolo Sala

Una grande impresa per una bella iniziativa.

Nella mattina di giovedì 16 settembre è stata presentata l’iniziativa che vedrà il 2 ottobre Samantha Profumo salire in sella alla sua bicicletta per compiere 100 giri di un circuito cittadino, in modo da sostenere la prevenzione e le cure contro il cancro. “Ho deciso di fare questa conferenza stampa alla concessionaria Ab Auto perché proprio da qui partirò, e ho deciso di farla il 16 settembre perché nel 2018, in questo stesso giorno, tagliavo il traguardo a Monza. Nel 2019, invece, uscivo dalla Clinica Santa Rita dopo una biopsia. Cento giri perché, in numeri romani, il numero cento si scrive con la “C”, e la lettera “C” è l’iniziale di altre parole come cancro, catena, cura e cuore – ha detto Profumo - Ho voluto il circuito all’interno del rione Canadà perché qui abitava Paolo Sala, lui dopo la 12 ore di Monza organizzò una festa per me e per la raccolta fondi di allora, è un modo per chiudere il cerchio”.

"Cento giri per una vita" è patrocinata dal Comune di Vercelli, come testimoniano le parole dell’assessore allo sport Mimmo Sabatino: “Siamo molto contenti di questa iniziativa. Personalmente, a me piace mettere lo sport a disposizione di queste associazioni come la Lilt e il Fondo Edo Tempia. Non è facile organizzare qualcosa in questo periodo”. Samantha Profumo non è nuova a queste iniziative: tra il 15 e 16 settembre 2018 ha partecipato alla 12 ore di Monza, raccogliendo un bottino di 440 chilometri e 1.924 euro. La ciclista ha tenuto a specificare che “Quel giorno non ci saranno limitazioni, transenne o chiusure delle strade per gli automobilisti”. Per facilitare l'impresa di Profumo ci saranno gli alpini, disposti lungo tutto il percorso, in modo da segnalare agli automobilisti la presenza della ciclista. Appuntamento quindi per sabato 2 ottobre ore 9 davanti alla concessionaria Ab Auto di via Walter Manzone. Sarà possibile sostenere l’iniziativa con donazioni sul posto, oppure con bonifici bancari direttamente sul conto corrente della Lilt Vercelli e del Fondo Edo Tempia, indicando come causale “Cento giri per una vita”.

Iban Lilt Vercelli: IT 58 D 07601 10000 0000 1271 7138

Iban Fondo Edo Tempia: IT 71 G 06090 22300 0000 4061 1675