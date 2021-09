Marco Brugo Ceriotti nuovo presidente dei Giovani imprenditori Cnvv

Marco Brugo Ceriotti è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il triennio 2021-2024. La nomina è avvenuta durante l’assemblea annuale del Gruppo. Brugo Ceriotti è nato nel 1988 a Gattinara (Vc). Ha sempre lavorato nell’azienda di famiglia, la Riseria Ceriotti srl, di cui è amministratore, prima come responsabile acquisti, poi marketing, e ora come Product Manager e responsabile per il mercato Private Label, Gdo e Ristorazione per Italia, Sud America ed Est Europa.

L’assemblea ha anche nominato i nuovi componenti del Consiglio Direttivo dei Giovani Imprenditori di Cnvv. Si tratta di Dario Arlunno (Impresa Arlunno Carlo srl), che è anche vicepresidente con delega ai rapporti istituzionali e con le pubbliche amministrazioni, Michael Bagnato (Bagnato Immobiliare), che è anche vicepresidente con delega all’Education, Roberta Massaro (Progetto Omnia soc. coop.), che è anche vicepresidente con delega al marketing associativo, Stefano Audone (Adverteaser srl), che ha la delega alla comunicazione, Houda Delmaki (Chicco Caffè srl) che ha la delega all’internazionalizzazione, e Thomas Serra (Diana srl) che ha la delega al networking associativo. Durante i lavori assembleari, a cui hanno partecipato anche il presidente di Cnvv, Gianni Filippa e il presidente della Federazione regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori piemontesi, il novarese Andrea Notari, la presidente uscente, Federica Zappone ha illustrato le principali iniziative svolte nell’ultimo biennio e ha ringraziato i componenti del Direttivo uscente per il loro concreto supporto. "Il mio mandato – ha poi spiegato Brugo Ceriotti, ringraziando a sua volta Zappone per il lavoro svolto insieme – sarà nel segno della continuità con quanto ha fatto Federica: persona forte e determinata, fonte di ottimismo e di ispirazione. Il Gruppo Giovani Imprenditori ha il dovere di essere un luogo di unione, di confronto e di crescita, un ambito in cui il lavoro di squadra e la condivisione di idee possono dar vita a nuovi proficui progetti. Negli scorsi anni mi ha dato molto, a livello personale e professionale, e credo sia giunto il momento di restituire, con il mio impegno e la mia dedizione, quanto ho ricevuto".



"Oltre all'inserimento di nuovi associati e al consolidamento dei rapporti con gli enti locali – ha proseguito – dedicheremo gran parte del nostro impegno alla formazione, che è da sempre un caposaldo dei giovani imprenditori: saranno realizzati eventi di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, del passaggio generazionale, della digitalizzazione, degli strumenti finanziari e produttivi, del welfare e della sicurezza. Verranno anche organizzati incontri di team building e team coaching per potenziare il coinvolgimento del gruppo, mentre in tema di Education rafforzeremo i rapporti con gli istituti scolastici e le Università delle nostre province. Ci impegneremo per la promozione degli Its come valide e concrete soluzioni per l’inserimento nel mondo del lavoro e sensibilizzeremo i ragazzi e le loro famiglie a una scelta responsabile e sostenibile organizzando incontri per illustrare le esigenze delle aziende del territorio. Per garantire un dialogo continuo è anche prevista la trasformazione delle attività di orientamento scolastico da in presenza a on-line".

"Nei prossimi tre anni – ha concluso Brugo Ceriotti - realizzeremo anche incontri formativi per le aziende che vogliono affacciarsi su mercati esteri, programmeremo missioni presso realtà imprenditoriali comunitarie ed extra-Ue, al fine di costruire un “portafoglio” di contatti con possibili partner esteri e associazioni commerciali specializzate in rapporti internazionali, e parteciperemo a iniziative di calibro globale come l'Expo di Dubai. Dovremo dare tutti il nostro meglio in ogni ambito, perché abbiamo una grande responsabilità per il futuro dell'imprenditoria e della sua rappresentanza. Ringrazio tutti i componenti la nuova "squadra" che mi affiancherà e a loro dico, citando Martin Luther King: 'cercate ardentemente di scoprire che cosa siete chiamati a fare e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate'”.