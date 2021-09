La bontà riconosce i più generosi nel nome de La Sesia

I Premi di Bontà della Sesia hanno recuperato la cerimonia di premiazione del 2020 rinviata per pandemia. Tredici riconoscimenti in tutto, di cui quattro alla memoria, e come sempre commozione e applausi nella sfilata di donne e uomini generosi e altruisti. E poi l’appuntamento all’8 dicembre per la prossima edizione, speriamo nella sua veste tradizionale.

Servizi e fotografie sul numero de La Sesia in edicola venerdì 17 settembre