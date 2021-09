Il palio dei Rioni riunisce i vercellesi

Gli atleti nei centri sportivi, impegnati in sfide condite da un sana rivalità ma comunque all’insegna del divertimento. Bambini ma anche adulti scatenati a parco Kennedy in giochi goliardici creati da una buona dose di fantasia e animati da ragazze e ragazzi che hanno conquistato la fiducia di tutti. Poi, la sera, i capitani dei Rioni sul palco in attesa della proclamazione dei vincitori, che per questa prima edizione sono risultati i Pastori del Sud. La "due giorni" del Palio dei Rioni di Vercelli in occasione dei 150 anni del Giornale La Sesia si è rivelata un'idea vincente.

Servizi e fotografie sul numero de La Sesia in edicola venerdì 17 settembre