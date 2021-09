Inizia la scuola: il saluto della dirigente dell'Ust di Vercelli

Ecco il testo del messaggio che la dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Vercelli, Concetta Parafioriti, ha inviato agli alunni e alle loro famiglie, i dirigenti scolastici della provincia, ai docenti, al personale educativo, ai Dsga e al personale ata, al Personale in servizio nell’Ambito territoriale di Vercelli, alle organizzazioni sindacali, agli enti e istituzioni pubbliche e private della Provincia di Vercelli in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Carissimi, eccoci pronti per la ripartenza.

In questo primo giorno di scuola sento il desiderio di far giungere il mio più sincero augurio di inizio anno scolastico a tutti voi. L’inizio di ogni cosa, come è giusto che sia, racchiude in sé tante aspettative, sogni, speranze e talvolta anche preoccupazioni. Un augurio particolare va ai più piccoli che per la prima volta si apprestano a conoscere l’esperienza scolastica, affinchè possa essere un anno pieno di gioia e serenità da vivere con entusiasmo, grinta e desiderio di apprendere. Invito gli studenti e le studentesse a credere con sempre maggiore forza nel loro futuro che, con sempre crescente responsabilità, sapranno costruirsi con l'aiuto di chi li ama e crede in loro. A tutti gli studenti, grandi e piccoli, auguro di essere liberi, liberi di parlare, di scegliere, di amare, di sognare, di vivere. Auguro buon lavoro a tutti gli insegnanti e a coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, operano a supporto della formazione dei ragazzi. Un augurio speciale va anche ai genitori, affinché sappiano collaborare con tutti gli operatori nell'educazione dei loro figli. Non può mancare, infine, un meritato ringraziamento ai dirigenti scolastici, al personale amministrativo della scuola e al personale dell’ufficio che dirigo per il grande lavoro fatto in questi mesi volto a rendere l’intera macchina scolastica pronta alla sfida che ci apprestiamo ad iniziare.