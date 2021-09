Domenica 12 settembre la consegna dei Premi di bontà della Sesia

Domenica 12 settembre alle 17,30 (con inizio controllo Green passa alle 17) sul palco della piazza dell’antico ospedale (ex parcheggione) in via Viotti, il giornale La Sesia consegnerà i Premi di bontà 2020, edizione rinviata a causa dell’emergenza Covid.

A precedere la cerimonia ci sarà il concerto di fisarmoniche dei piccoli allievi della Scuola Asè di Asti, dove si impara con il metodo Suzuki. La fisarmonica, che a Vercelli e provincia ha una consolidata tradizione, farà da filo conduttore per tutto il pomeriggio. Luca Zanetti accompagnerà il breve racconto dei fatti principali di questi ultimi 150 anni, dalla nascita de La Sesia a oggi, coadiuvato a tratti da Roberto Farina, titolare del marchio Ranco.

Altruismo, generosità, solidarietà: questo il filo conduttore che lega le storie delle tredici persone ed associazioni che riceveranno il Premio di bontà.

Eccone l’elenco:

74° Premio Piero Gallardi ai volontari del Gruppo alimentare di Via G. Paggi;

27° Ferdinanda Rosetta Aldone e Riccardo Aldone a Eva Barbi e Anna Fasciano;

23° Giuseppe e Gina Fasciola a Daniela Mosca;

18° Riccardo e Ignazio Restano al dottor Silvio Borrè;

9° Eugenio Perazzo e Andreina Pellati Perazzo alla Comunità di Motta dè Conti;

9° Piero e Ada Cavezzale a Monferrato Oltre il Mesotelioma: associazione Giovanni Nunico;

8° Comune di Vercelli “Comandante Giorgio Spalla” al Gruppo comunale di Protezione civile;

7° Dott. Roberto Guala a Faccine sorridenti;

6° Premio della Prefettura di Vercelli a don Roberto Malgesini;

5° Giovanni Dellarole ad Aurelio Visalli;

4° Alberto Dalmasso al dottor Luciano Bellan;

1° Rosanna e Remo Viazzo al professor Carlo Barbero;

1° Associazione Insieme “Bina Martinetti” agli Angeli in corsia.

Alla fine, come sempre, tutti sul palco per la tradizionale foto di gruppo che chiude la manifestazione.