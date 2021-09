Vercelli: "Ho 'beccato' i furbetti dei rifiuti"

"Ieri, mercoledì 8 settembre, intorno alle 18,20 mentre camminavo per via Ivrea, all’altezza dell’asilo, precisamente dove ci sono i bidoni per la raccolta di plastica e vetro su strada, ho incontrato due personaggi che in pieno giorno scaricavano immondizia tra i bidoni, precisamente sedie di metallo imbottite, a prima occhiata in buono stato".

Così inizia il racconto di un lettore, che ha già segnalato l'accaduto (inviando le relative foto) al Comando della polizia municipale, al sindaco Andrea Corsaro, agli assessori Patrizia Evangelisti e Massimo Simion ed ad Asm Vercelli. "Dopo aver chiesto loro se buttavano in mezzo i bidoni le sedie e aver ottenuto un "Sì" arrogante, ho fatto i complimenti per la loro inciviltà e ho fotografato quello che stava succedendo, riprendendo in volto i due e la targa del furgone, pieno di altra immondizia pronta da scaricare per strada per poi andare via, dato che il motore era ancora acceso. Forse spaventati dal fatto di averli ripresi, si sono limitati a scaricare solo sedie per poi andare molto probabilmente a scaricare il resto sotto casa di qualcun altro". Prosegue il vercellese: "Chiedo che vengano presi provvedimenti del caso, in quanto tutta la città è stufa di vivere nella sporcizia per gente così, che semina come molliche la sua porcheria facendo lievitare i costi delle tasse in primis e per decoro urbano".