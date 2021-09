Vercelli: Ciro Bolognese è il nuovo comandante dei vigili del fuoco

Nuovo comandante per i vigili del fuoco di Vercelli.

Ha preso servizio infatti Ciro Bolognese, che ha sostituito Giuseppe Calvelli, trasferito al Comando di Asti. Nato ad Avellino, sposato e padre di due bambini, Bolognese proviene dal Comando di Novara ove ha prestato servizio come comandante dal 2019. Dal 2005 al 2018 ha prestato servizio come funzionario direttivo al Comando di Alessandria, svolgendo l’incarico di comandante vicario a partire dal 2011. Ha 43 anni, si è laureato in ingegneria civile a indirizzo strutture nel 2002 e in ingegneria della Sicurezza e della Protezione nel 2010. Ha inoltre conseguito un Master in sistemi di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella sua carriera ha partecipato alle attività di soccorso in occasione degli eventi sismici in Abruzzo nel 2009, in Emilia nel 2012, in Italia centrale nel 2016, a Ischia nel 2017, lavorando principalmente alla ricognizione esperta per la caratterizzazione dell’area di cratere e alla messa in sicurezza dei beni culturali.

Ha preso parte a corsi ed esercitazioni nell’ambito del meccanismo europeo di protezione civile ed è stato componente della missione italiana in Nepal a seguito del sisma del 2015, ove ha svolto valutazioni strutturali in supporto alla struttura locale dell’Onu. Nel 2018 è stato coordinatore delle attività di Urban Search and Rescue (ricerca e soccorso di vittime di crolli) svolte dal Corpo Nazionale nel sito del ponte Morandi di Genova. Nello stesso anno è stato nominato Team Leader del modulo Heavy “Usar Italy”, classificato per i soccorsi internazionali a seguito di calamità. È componente per l’Italia di gruppi di lavoro nell’ambito dell’Insarag (International Search and Rescue Advisory Group) e coautore del Vademecum e del Manuale Stop (Schede Tecniche Opere Provvisionali). Nel 2018 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.