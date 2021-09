Scuola, nel Vercellese si ricomincia con ottimismo

Laboratori in cascina, aule allargate e lezioni in spazi esterni alle scuole: gli istituti superiori vercellesi sono pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico. Positivi dirigenti scolastici e sindacati, anche perché le cattedre sono coperte al 90 per cento. Intanto la Provincia presenta lavori per circa 5,5 milioni di euro. Novità anche sul piano trasporti.

