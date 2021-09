Lenta: minaccia la madre e ferisce il comandante dei carabinieri

Minaccia di morte la madre e ferisce il comandante dei carabinieri intervenuto per fermarlo.

I carabinieri della stazione di Gattinara hanno arrestato un uomo di 29 anni per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Una donna di 60 anni di Lenta ha contattato la Centrale operativa dichiarando di aver ricevuto degli sms contenenti minacce di morte da parte del figlio 29enne, già noto alle forze dell’ordine per problemi legati al mondo della tossicodipendenza. Temendo che il figlio potesse mettere in atto i propri propositi ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Il comandante della stazione di Gattinara, luogotenente Migliaccio, si è recato nella casa della donna, dove era appena arrivato il figlio. Il giovane, alla vista dei carabinieri, ha tentato di scappare ma è stato raggiunto e bloccato a fatica. Addosso gli è stato trovato un coltello a serramanico, mentre la successiva perquisizione effettuata nella sua abitazione ha permesso di trovare in suo possesso una carabina ad aria compressa calibro 4,5, regolarmente detenuta dal padre separato con cui conviveva da qualche tempo, oltre a 1,3 grammi di marijuana.

Il comandante della stazione, tuttavia, nel tentare di bloccare la fuga del giovane è rimasto ferito ad un braccio riportando un trauma distorsivo per il quale ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale con una prognosi di 15 giorni. Il 29enne è stato arrestato e portato in carcere.