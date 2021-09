Asl: domenica 5 settembre somministrate 150 dosi ad accesso diretto

Prosegue a passo spedito la campagna vaccinale anti Covid dell'Asl di Vercelli. "Domenica 5 settembre sono state somministrate tramite accesso diretto ben 150 dosi", fanno sapere dall'azienda sanitaria.

L'accesso diretto, senza preadesione sulla piattaforma regionale, proseguirà fino a metà settembre. Per semplificare le procedure di accesso, cliccando qui (alla voce "Vaccino anti Covid-19) è possibile scaricare il modulo di consenso, la nota informativa, la scheda anamnestica e l'autocertificazione caregiver, familiari e minorenni. Ad oggi, martedì 7 settembre, sono 9 i pazienti Covid ricoverati all'Ospedale Sant'Andrea di Vercelli: 1 in terapia intensiva, 8 in Terapia semi-intensiva/infettivi.