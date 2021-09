Vercelli, scuola: ecco dove è possibile effettuare i tamponi gratuiti

Da oggi, lunedì 6 settembre, e fino al 19 settembre sarà possibile per gli studenti dai 6 ai 19 anni, il personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente), gli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale sottoporsi gratuitamente ad un tampone antigenico rapido o molecolare per una ripartenza sicura.

Ecco i punti e gli orari dove ci si potrà presentare a Vercelli: Pit stop via Colombo 28, dal lunedì al sabato ore 10,30-11,30 per il tampone molecolare; Piastra di Largo Giusti, dal lunedì al venerdì ore 16-16,30 per il tampone antigenico. A Borgosesia sarà attivo il punto Pit stop dell'ospedale in via Ilorini Mo, dal lunedì al sabato ore 10-11 per il tampone molecolare, dal lunedì al venerdì ore 15,30-16 per il tampone antigenico.

Clicca qui per vedere l'elenco degli hotspot in tutta la regione.