Crescentino: rissa con feriti, quattro persone denunciate

Una rissa in piazza Caretto a Crescentino si è conclusa con due feriti e quattro denunce.

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris nella mattinata di oggi, lunedì 6 settembre, hanno identificato e denunciato quattro persone per rissa, lesioni e utilizzo di oggetti atti ad offendere. La notte del 2 settembre scorso, verso le 2 è arrivata una richiesta di intervento alla centrale operativa di Vercelli da parte di una persona residente a Crescentino, che ha segnalato che si stava svolgendo una violenta lite in piazza Caretto. Sono sopraggiunte una pattuglia di Livorno Ferraris, un equipaggio della Radiomobile di Vercelli, della stazione di Cigliano e di quella di Stroppiana. I carabinieri hanno trovato due giovani che presentavano delle ferite al capo e sono stati trasportati con un'ambulanza all’Ospedale di Chivasso: uno dei due ha riportato ferite guaribili in 30 giorni, mentre l’altro di 7 giorni.

I successivi accertamenti svolti dalla stazione di Livorno Ferraris hanno permesso di accertare che due dei quattro giovani erano stati fatti uscire poco prima dal titolare di un bar in quanto particolarmente indisponenti con gli altri clienti ed all’esterno, poco dopo, avevano iniziato a litigare con altri due clienti appena arrivati. Dalle testimonianze raccolte i carabinieri sono riusciti ad identificare le altre due persone, che nel frattempo si erano dileguate, e di denunciare tutti e quattro per rissa in concorso alla Procura della Repubblica di Vercelli, oltre che per lesioni personali e per porto di oggetti atti ad offendere.