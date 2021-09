Cavalcavia di corso Avogadro di Quaregna: barriere buttate a terra

Che sia a causa di eventuali raffiche di vento o per “opera” di buontemponi non è dato a sapere. L'unica evidenza è che una parte dello sbarramento dinanzi l'imbocco del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna a Vercelli è ripiegato a terra.

Se già nei giorni scorsi erano giunte alcune segnalazioni di persone che, nonostante il pericolo, scavalcano avventatamente le recinzioni per esercitarsi nella corsa in salita e in discesa, adesso che una porzione del varco è libera... potrebbero aumentare i rischi. I cittadini delle abitazioni vicine chiedono che la situazione venga ripristinata e soprattutto che si continui a vigilare su quest'area in attesa dei prossimi lavori di abbattimento, dei quali il vicesindaco Massimo Simion ha parlato sullo scorso numero de “La Sesia” in riferimento ai principali cantieri nel capoluogo.