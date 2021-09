Run4Her, una corsa contro la violenza sulle donne

Venerdì 10 e sabato 11 settembre si svolgerà la corsa podistica Run4Her... (CORRI PER LEI): 23 Comuni attraversati, 102 Km da percorrere, 23 Ore di corsa. Una iniziativa a favore del Centro Antiviolenza di Santhià.

La corsa è organizzata dal Consorzio CISAS Santhià. Si tratta dell'ultra maratona di "RICOMINCIO DA QUI", promossa dal centro antiviolenza sulle donne (Cisas), la cui sede è a Santhià in via Deamicis. L'ultra maratona partirà da Motta de' Conti venerdì 10 settembre alle ore 9.00 e passerà in tutti i 23 comuni del Consorzio CISAS. Arriverà a Santhià in piazza Aldo Moro/Bar Giardini alle ore 11.00 di sabato 11 settembre. L'iniziativa nasce per raccogliere fondi che il centro antiviolenza utilizzerà per diffondere informazioni, sensibilizzare e creare iniziative in difesa delle donne vittime di violenza. Chi vorrà potrà contribuire con offerte aderendo all'avviso pubblico già sul sito del Consorzio Cisas Santhià.