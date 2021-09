Asl Vercelli: addio al chirurgo Andrea Bagnasacco

L'Asl Vercelli perde uno dei suoi chirurghi più stimati: è infatti morto a 47 anni Andrea Bagnasacco, medico all'ospedale Sant'Andrea.

Classe 1974, era stato assunto nel maggio scorso come Dirigente medico a tempo indeterminato dopo un anno di esperienza nel reparto di Chirurgia: laureato all'Università del Piemonte orientale, a Novara, in Chirurgia, ha avuto esperienze professionali all'Humanitas di Milano e al Maggiore di Novara. La direzione generale dell'Asl "esprime le proprie sentite condoglianza ed è vicina alla famiglia per la prematura scomparsa".

Ci ha lasciati troppo resto il dottor Andrea Bagnasacco, un collega che fin da subito si era integrato con entusiasmo e professionalità nella nostra equipe - lo ricorda il primario di Chirurgia, Mario Scansetti - Scossi dalla notizia che mai avremmo voluto avere, ci sentiamo ancora più uniti di fronte all'ineluttabile. Personalità solare, assidua e presente nell'ambito lavorativo ha saputo in poco tempo farsi apprezzare oltre che dai suoi colleghi dal personale infermieristico con cui aveva strenuamente lavorato durante il difficile periodo emergenziale della pandemia". Prosegue Scansetti: "Affrontando la malattia con estrema forza ed energia ci ha dimostrato di saper reggere la prova più dura. Ci stringiamo ai famigliari, in particolare al padre ed al fratello, ricordando i momenti di autentica amicizia che abbiamo potuto condividere con lui. Ciao Adrea".