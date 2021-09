Vercelli: Marco Fabro nuovo dirigente della Divisione polizia anticrimine

Dal 1° settembre Marco Fabro è il nuovo dirigente della Divisione polizia anticrimine della Questura di Vercelli.

E' stato assegnato alla Questura dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero. Fabro ha 56 anni, è nato a Udine, si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza, è sposato e padre di due figli. E’ entrato nella Polizia di Stato nel 1996 e nel corso degli anni ha maturato notevole esperienza ricoprendo numerosi incarichi di prestigio. Al termine del corso per funzionari, nell’ambito della specialità della polizia di frontiera, ha svolto per alcuni anni incarichi di comando di uffici di polizia del confine terrestre con l’Austria e la Slovenia. Dal 2001 ha prestato servizio alla Direzione della polizia di frontiera per il Friuli ed il Veneto di Udine, fino al 2009, quando è stato trasferito alla Questura di Venezia, dove, dopo un breve periodo come funzionario della Sezione anticrimine del Commissariato di Mestre, dal 2010 ha diretto il Commissariato distaccato di Portogruaro. Dal 2018 fino al 31 agosto 2021 ha diretto il Commissariato distaccato di Jesolo, dove è stato promosso Primo dirigente della polizia di Stato.