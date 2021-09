"È stato eseguito il collaudo del Centro Nuoto?"

“È stato eseguito il collaudo delle opere del Centro Nuoto?”: è una delle domande che i consiglieri comunali del Partito Democratico di Vercelli Michele Cressano, Manuela Naso, Alberto Fragapane, Maura Forte e Carlo Nulli Rosso e Giorgio Alfonso di "Vercelli per Maura Forte", rivolgono all'Amministrazione dopo l'annuncio dell'inaugurazione della piscina coperta, prevista per il 19 settembre.

In particolare nell'interrogazione chiedono “il nominativo del responsabile del procedimento e se è stato eseguito il collaudo delle opere”. In caso affermativo, vogliono sapere “con quale atto sia stato approvato il certificato di collaudo e di conoscere la data di fine lavori”. In caso negativo, invece, chiedono se “prima dell'inaugurazione siano state programmate delle visite dell'organo di collaudo” e, in questo caso, “di conoscerne le date e la possibilità a parteciparvi”. Non solo: domandano se “in assenza di approvazione del certificato di collaudo, sia opportuno procedere con l'inaugurazione dell'impianto”.