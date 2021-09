Crescentino: minaccia la moglie e affronta i carabinieri con un coltello

Ubriaco, minaccia ed insulta la moglie e affronta i carabinieri brandendo un coltello.

I carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno arrestato un uomo di 41 anni di Crescentino per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Sabato 28 agosto, verso le 16.30, è arrivata una richiesta di intervento alla centrale operativa dei carabinieri di Vercelli da parte di una donna di Crescentino, che chiedeva aiuto affermando che il marito la stava minacciando. Ai carabinieri di Livorno Ferraris, guidati dal comandante Ignazio Casti, la donna ha raccontato che il marito, in evidente stato di ubriachezza, dopo averla minacciata ed insultata pesantemente, anche alla presenza del figlio minore, si era chiuso in camera da letto, portando con sè due coltelli di grosse dimensioni. Temendo per la propria incolumità e quella del figlio, la donna ha chiamato il 112. L’uomo, alla vista dei militari, anziché calmarsi, brandendo uno dei due coltelli, li ha affrontati minacciandoli di morte.

I carabinieri, visto l'atteggiamento aggressivo dell'uomo, per riuscire a disarmarlo sono stati costretti ad utilizzare lo spray urticante in loro dotazione che permetteva così di bloccarlo. Lo spray spruzzato in volto lo ha costretto a lasciare cadere a terra l’arma, un coltello di grosse dimensioni che è stato recuperato dai carabinieri. Viste le precarie condizioni psicofisiche dell'uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato richiesto l’intervento di un’autoambulanza. Nel frattempo è arrivata a supporto anche una pattuglia dei carabinieri di Ronsecco, che hanno aiutato i colleghi a contenere "l’esuberanza" del 41 enne che intanto stava continuando ad insultare la moglie. Dopo essere stato visitato dai sanitari, il marito violento è stato accompagnato in caserma, insieme alla donna che ha sporto denuncia contro il marito, raccontando di essere vittima di maltrattamenti da oltre tre anni, spesso causati dall’abuso di sostanze alcoliche. Al termine degli accertamenti, il 41 enne è stato arrestato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli, ha attivato il "codice rosso": l'uomo è stato quindi portato in carcere.